Beccato a Portici con cocaina per 70 dosi

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 1 aprile 2023)con 70di. La Polizia lo ha controllato. In casa aveva 40 grammi di droga in totalecon 70 grammi di. Ieri sera gli agenti del Commissariato di-Ercolano hanno notato in via Arlotta aun uomo uscire dal portone di uno stabile e salire a bordo di un auto con fare sospetto per poi allontanarsi. I poliziotti lo hanno raggiunto in corso Garibaldi dove lo hanno controllato trovandolo in possesso di due telefoni cellulari. Effettuato anche un controllo della sua abitazione presso lo stabile da cui era uscito. All’esito della verifica hanno trovato una busta contenente 70 involucri di, un altro involucro contenente la stessa sostanza ...