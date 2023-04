Beatrice Borromeo, il crop top viola è un sogno (Di sabato 1 aprile 2023) I reali monegaschi, lo sappiamo, hanno una lunga storia d’amore con l’alta moda: da Grace di Monaco in poi, le donne di casa Grimaldi sono state le muse di grandi stilisti e maison, e Beatrice Borromeo, ex modella e moglie di Pierre Casiraghi, non è da meno. La socialite è volata Mumbai, in India, per la sfilata pre-fall 2023 di Dior, sorprendendo tutti con un look moderno e audace, con un crop top (e gonna a ruota abbinata) dalla tinta insolita per lei, abituata a nuance decisamente meno grintose. Splendida, come sempre, ha lasciato tutti senza parole. Beatrice Borromeo: crop top viola e spalle scoperte per Dior Dopo averla ammirata al Ballo della Rosa 2023, dove aveva scelto un look principesco (seppure, per una volta, fuori tema), Beatrice ... Leggi su dilei (Di sabato 1 aprile 2023) I reali monegaschi, lo sappiamo, hanno una lunga storia d’amore con l’alta moda: da Grace di Monaco in poi, le donne di casa Grimaldi sono state le muse di grandi stilisti e maison, e, ex modella e moglie di Pierre Casiraghi, non è da meno. La socialite è volata Mumbai, in India, per la sfilata pre-fall 2023 di Dior, sorprendendo tutti con un look moderno e audace, con untop (e gonna a ruota abbinata) dalla tinta insolita per lei, abituata a nuance decisamente meno grintose. Splendida, come sempre, ha lasciato tutti senza parole.tope spalle scoperte per Dior Dopo averla ammirata al Ballo della Rosa 2023, dove aveva scelto un look principesco (seppure, per una volta, fuori tema),...

