Bayern, Tuchel sfida il passato: big match con il Dortmund (Di sabato 1 aprile 2023) Questo sabato alle 18:30 Thomas Tuchel farà il suo esordio sulla panchina del Bayern Monaco da quando è stato chiamato per sostituire Julian Nagelsmann. Per il tecnico tedesco non sarà la prima partita in Bundesliga, visto che l'ex Chelsea ha vissuto due stagioni da guida del Borussia Dortmund, proprio la squadra che dovrà affrontare alla L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

