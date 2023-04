(Di sabato 1 aprile 2023) IlMonaco non scherza, nemmeno il primo aprile. I bavaresi, allaconin panchina, spazzano via ilDortmund, capolista al fischio d'inizio, e si riprendono ladella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Bayern, poker al Borussia e sorpasso in vetta. Buona la prima per Tuchel -

LA GARA Benché il risultato sia netto e già maturato nel primo quarto di partita, il Dortmund, all'inizio, sembrava poter impensierire ilMonaco. Al 7' è bravo De Ligt, in scivolata, a ...Gli highlights e le azioni salienti diMonaco - Borussia Dortmund 4 - 2 , match di Bundesliga che sorride a Tuchel all'esordio. Dopo ... Coman nella ripresa realizza il. A rendere meno ......il gol del, ma l'ex Juventus al 51 firma la rete che vale il 4 - 0. Da questo momento però il Dortmund non sbanda e trova anche due reti: prima con Can su rigore, poi Malen al 90 . Ilè ...

Bayern, poker al Borussia e sorpasso in vetta. Buona la prima per Tuchel La Gazzetta dello Sport

Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventiseiesima giornata di Bundesliga 2022/23.Dopo l'addio di Nagelsmann i bavaresi si scatenano: 3 gol nei primi 23 minuti e 4-2 finale con doppietta di Müller e reti di Upamecano e Coman ...