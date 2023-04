Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - sportli26181512 : Bayern Monaco, Havertz nel mirino: Il Bayern Monaco è interessato a Kai Havertz, 23enne trequartista tedesco del Ch… - muntzer_thomas : RT @TitvsImperator2: A Monaco di Baviera sta andando in onda l’ennesimo spettacolo del “devi da giocà bene”. 3-0 Bayern dopo 24 minuti con… - rykyjeypynaz : @_mmire Uno può benissimo guardarlo figuriamoci, sapendo già dal 15 agosto che vincerà il Bayern Monaco - killuaoscugnizz : RT @onestocalcio: Ma questi comprese le altre squadre della bundesglia sono proprio le puttanelle del Bayern.. Campionato a senso unico e p… -

Commenta per primo Gli occhi della Germania , e non solo, saranno puntati stasera sull'Allianz Arena diBaviera. Alle 18.30 infatti, scatterà il big match trae Borussia Dortmund , autentico scontro diretto per il titolo. Subito un esordio pesante per Tuchel , alla prima sulla panchina dei bavaresi che devono inseguire i gialloneri, primi in ...Commenta per primo Sfida scudetto, prima di Tuchel in panchina e non solo. I temi sul tavolo di- Borussia Dortmund , sfida attualmente in corso all'Allianz Arena erano tantissimi, ma a prendersi il palcoscenico dopo pochi minuti di gioco è stato Gregor Kobel, numero uno dei ......DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI - VIDEO È durata al massimo venticinque minuti la nostalgia per Julian Nagelsmann l'ex allenatore che il...

La storia di Ranos, l'Ibrahimovic del futuro che può lasciare il Bayern Monaco Calciomercato.com

Il Bayern Monaco piazza il quarto gol contro il Borussia Dortmund. Al 51' Sanè imbuca sulla sinistra per Coman che sbuca alle spalle della difesa giallonera. Sesto gol in campionato per il francese ed ...Il Bayern Monaco ragiona su chi prenderà l'eredità di Thomas Muller, che l'anno prossimo compirà 34 anni: secondo 90.min com, a Tuchel piacciono due elementi del Chelsea: Kai Havertz e Mason Mount.