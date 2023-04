Bayern Monaco, buona la prima per Tuchel: batte il Borussia e torna in vetta (Di sabato 1 aprile 2023) Vittoria al debutto con il Bayern Monaco per Tuchel: battuto 4-2 il Borussia Dortmund e i bavaresi tornano in vetta alla Bundesliga buona la prima per Thomas Tuchel: il Bayern Monaco vince contro il Borussia Dortmund e torna in vetta alla Bundesliga. All’Allianz Arena i bavaresi vincono per 4-2: a segno Muller con una doppietta, Coman e autogol di Kobel. Per i gialloneri invece Emre Can e Malen. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Vittoria al debutto con ilper: battuto 4-2 ilDortmund e i bavaresino inalla Bundesligalaper Thomas: ilvince contro ilDortmund einalla Bundesliga. All’Allianz Arena i bavaresi vincono per 4-2: a segno Muller con una doppietta, Coman e autogol di Kobel. Per i gialloneri invece Emre Can e Malen. L'articolo proviene da Calcio News 24.

