Basket | Serie A2 2022 2023 | Cividale e Nardò aprono con un successo la seconda fase

(Di sabato 1 aprile 2023) Si apre questo fine settimana ladella stagione di A2 di, che determinerà promozioni e retrocessioni. Due gli anticipi andati in scena questa sera, entrambi valevoli per i gironi promozione: nel “Gruppo Blu” Milano viene surclassata dacon il punteggio di 89-62. Due giocatori scollinano quota 20 punti: Pepper con 23 e Redivo con 21, entrambi per la formazione friulana, che sale a 8 punti, mentre quella lombarda resta ai 6 ereditati dalla regular season. Nel “Gruppo Bianco”vince in casa 101-86 su Trapani e raggiunge la squadra siciliana a quota 6 punti. Per la compagine pugliese 32 punti messi a referto da Russ Smith e 30 da parte di Ruben Zugno. RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO DELLASportFace.