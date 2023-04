Basket femminile, Coppa Italia 2023: Schio regola Venezia in finale e si aggiudica il secondo trofeo stagionale (Di sabato 1 aprile 2023) La Famila Wuber Schio si aggiudica la Coppa Italia 2023 di Basket femminile! Le vicentine regolano in finale l’Umana Reyer Venezia per 73-62, scappando nel punteggio nei quarti centrali del match. Le Campionesse d’Italia centrano così la quattordicesima Coppa Italia della loro storia – la terza consecutiva – ed alzano al cielo il secondo trofeo stagionale dopo aver già messo in bacheca la SuperCoppa Italiana. Fari puntati ora sui playoff di Serie A1 e soprattutto sulla Final Four dell’Euroleague Women in programma a Praga tra poche settimane. Rhyne Howard trascina le vicentine con 20 ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) La Famila Wubersiladi! Le vicentineno inl’Umana Reyerper 73-62, scappando nel punteggio nei quarti centrali del match. Le Campionesse d’centrano così la quattordicesimadella loro storia – la terza consecutiva – ed alzano al cielo ildopo aver già messo in bacheca la Superna. Fari puntati ora sui playoff di Serie A1 e soprattutto sulla Final Four dell’Euroleague Women in programma a Praga tra poche settimane. Rhyne Howard trascina le vicentine con 20 ...

