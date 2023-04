Basco Rosso | la docu-serie sbarca su Rai1 | anticipazioni di lunedì 3 aprile 

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 aprile 2023), ladiretta da Claudio Camarca e prodotta da Groenlandia,suin seconda serata a partire daper quattro appuntamenti. Il racconto dell’addestramento per entrare in uno dei più importanti reparti d’élite dell’Arma dei Carabinieri, gli Squadroni Eliportati Cacciatori, impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Per la prima volta in assoluto, e in esclusiva, le telecamere entrano nelle caserme dove gli aspiranti Cacciatori intraprendono questo duro e altamente professionalizzante percorso per il conseguimento della specializzazione. Quattro settimane da vivere nella caserma del Tuscania a Livorno, sotto la guida di istruttori esperti per acquisire la compiuta padronanza di ...