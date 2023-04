(Di sabato 1 aprile 2023) Joesi è espressodel fischio d’inizio tra Inter e Fiorentina ai microfoni di Dazn. Il dirigente viola ha aggiornato sulla situazionedella gara,ha parlato così dello: «Super contenti del lavoro che ha fatto il Comune e il sindaco. E’ unovincolato, che è monumento nazionale e ha delle regole. Ma sono superaffinché la Fiorentina possare al Franci, o in un altro luogo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Barone prima dell'Inter: «Stadio? Fiducioso, Nardella lavora bene» - - rossaricciaema1 : @RobiC_tw @barone_rotto Prendo atti che tu sai già. Prima degli altri. - RobiC_tw : @rossaricciaema1 @barone_rotto Scusa ma stiamo parlando di carbone vegetale, hai presente? È un prodotto abbastanza… - barone_rotto : @gualtierieurope @marioricciard18 In prima linea un cazzo. Diciamo le cose come stanno. - barone_rotto : @RobiC_tw @rossaricciaema1 Ecco, io pensavo fosse nero di seppia. Ad ogni modo l’unico errore è stato sversarlo nel… -

... di ogni terra, denudando con il duro lavoro, sotterfugi e tanto cinismo, il nobileincapace ... Con la morte niente sarà più comee anche Mazzarò dovrà lasciare tutto, una separazione ...... situazione in evoluzione: ad Alezio, il primo cittadino uscente, Andrea, dovrebbe ... A Giurdignano, si va verso una sfida 'old style' con l'attualecittadina, Monica Gravante, già reduce ......tela " Adorazione dei Magi" di Hugo van der Goes che fu donata al Baroffio nel 1929 dal... Infatti, per lavolta, a 540 anni dalla morte dell'artista, quasi tutti i suoi dipinti e i disegni ...

Ferri-Barone nel terzo tempo: il titolo sempre più vicino terzotempo

Il centenario calviniano, la cui esatta ricorrenza cadrà il 15 ottobre 2023, non è passato inosservato nel mondo del fumetto. Esce infatti in questi giorni, per Mondadori, l’adattamento di Sara ...Nella splendida cornice del “Civico Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna” del capoluogo giuliano sono state inaugurate lo scorso novembre e saranno visitabili fino ad aprile le mostre “I Macchia ...