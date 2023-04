... Challenger ATP con montepremi di 73.000 euro, giunto alla 23esima edizione, di scena sulla terra battuta del Circolo Tennis"Hugo Simmen". Federico Arnaboldi, n.479 del ranking, in gara ...Infine per i più piccoli e non solo non mancherà ilatteso Luna Park con le sue attrazioni per tutte le famiglie. " Dal 22 al 25 aprile torna Expolevante una manifestazione che è sempre stata ......e il Popolo di Dio si ritrovano nella millenaria chiesa di San Giacomo Maggiore diper partecipare alla solenne e secolare santa Messa delle ore 11, seguita dalla tradizionale eattesa ...

Barletta: tanto azzurro in campo nell'"Open Città della disfida" SuperTennis

Sono sette i tennisti italiani al via nel tabellone principale dell’”Open Città dellaDisfida”, Challenger ATP con montepremi di 73.000 euro, ...Sono stati condannati, rispettivamente, a 18 anni e otto mesi e 5 anni e otto mesi di reclusione, Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, il primo per l'omicidio di Michele Cilli ed ...