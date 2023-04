Bari, furto con spaccata in centro: due in carcere Carabinieri (Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con successiva traduzione in carcere, 2 soggetti stranieri, originari del Nord Africa, i quali sono stati identificati come responsabili della “spaccata” ai danni di un ristorante del centro città. Il provvedimento pre-cautelare è conseguito al termine di serrate attività investigative compiute dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari centro, che hanno consentito di rintracciare i responsabili dell’ennesimo episodio di furto ai danni di esercizi commerciali, eventi delittuosi particolarmente avvertiti dai commercianti e perpetrati nell’arco serale e notturno ai danni di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel Comando Provinciale dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, con successiva traduzione in, 2 soggetti stranieri, originari del Nord Africa, i quali sono stati identificati come responsabili della “” ai danni di un ristorante delcittà. Il provvedimento pre-cautelare è conseguito al termine di serrate attività investigative compiute dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di, che hanno consentito di rintracciare i responsabili dell’ennesimo episodio diai danni di esercizi commerciali, eventi delittuosi particolarmente avvertiti dai commercianti e perpetrati nell’arco serale e notturno ai danni di ...

