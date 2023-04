Bari-Benevento, le pagelle: Acampora-Viviani rossi diversi, Carfora unica luce (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBari – Nulla da fare per il Benevento. Dopo Pisa, i giallorossi cadono anche al “San Nicola” contro il Bari, chiudendo la gara in nove uomini. L’ennesima mazzata per una Strega, chiamata a una vera e propria impresa per centrare la salvezza. Paleari – Il primo intervento arriva alla mezz’ora, attento sulla punizione di Pucino. Sfiora il rigore ma non basta, beffato da una deviazione sulla punizione. Voto: 6 Letizia – Gara prettamente difensiva, mancano le sue discese sulla destra. Nella ripresa soffre Morachioli, non riuscendo mai a tenere l’ex Renate. Voto: 5 Veseli – Tiene a bada Cheddira nel primo tempo e nella ripresa è costretto al lavoro extra per andare a supportare un Letizia in difficoltà su Morachioli. Voto: 6 Tosca – Si perde Cheddira nell’occasione del rigore, costringendo Foulon ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Nulla da fare per il. Dopo Pisa, i giallocadono anche al “San Nicola” contro il, chiudendo la gara in nove uomini. L’ennesima mazzata per una Strega, chiamata a una vera e propria impresa per centrare la salvezza. Paleari – Il primo intervento arriva alla mezz’ora, attento sulla punizione di Pucino. Sfiora il rigore ma non basta, beffato da una deviazione sulla punizione. Voto: 6 Letizia – Gara prettamente difensiva, mancano le sue discese sulla destra. Nella ripresa soffre Morachioli, non riuscendo mai a tenere l’ex Renate. Voto: 5 Veseli – Tiene a bada Cheddira nel primo tempo e nella ripresa è costretto al lavoro extra per andare a supportare un Letizia in difficoltà su Morachioli. Voto: 6 Tosca – Si perde Cheddira nell’occasione del rigore, costringendo Foulon ...

