Barcaccia nera e la gente non picchia gli ambientalisti (Di sabato 1 aprile 2023) Barcaccia sporcata dagli ambientalisti, e la gente non li picchia – Oggi i cosiddetti ambientalisti di Ultima generazione hanno gettato vernice nera sulla Barcaccia di Piazza di Spagna per protestare contro la balla del riscaldamento globale dovuto all’uso di combustibili solidi. Strani ambientalisti, protestano danneggiando l’ambiente. Più cretini di loro sono soltanto quei passanti che si sono fermati a guardare senza reagire nell’unico modo civile: picchiando quegli imbecilli. (Ard) Leggi su romadailynews (Di sabato 1 aprile 2023)sporcata dagli, e lanon li– Oggi i cosiddettidi Ultima gezione hanno gettato vernicesulladi Piazza di Spagna per protestare contro la balla del riscaldamento globale dovuto all’uso di combustibili solidi. Strani, protestano danneggiando l’ambiente. Più cretini di loro sono soltanto quei passanti che si sono fermati a guardare senza reagire nell’unico modo civile:ndo quegli imbecilli. (Ard)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Gli 'attivisti' di Ultima Generazione hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna. - AngeloCiocca : Attivisti di ultima generazione imbrattano con vernice nera la barcaccia a Roma. I danni li mettiamo in conto a lor… - fanpage : Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della B… - dessere88fenice : EcoIdioti al soldo di Soros in azione versano vernice nera nella fontana della barcaccia a Roma. Ps: La soluzione… - BalboMilena : RT @a_alibrandi: Quelli di ultima generazione hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia a Roma e mentre li portano via una d… -