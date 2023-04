Barbara d' Urso «lascia Mediaset» | contratto non ha esclusiva | passa in Rai?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 1 aprile 2023) Lo scorso anno di questi tempi si discuteva sul rinnovo didid'con. Girava voce di un ipotetico addio della conduttrice a Cologno Monzese facendo gridare alla fine di un'era dopo oltre vent'anni di frequentazione. Il rinnovo contrattuale c'è stato; Maria Carmela è tornata a settembre scorso al timone di Pomeriggio 5 in uno studio-sgabuzzino dove vanno in onda altri contenitori quotidiani della rete (Mattino Cinque, TGCom24, Studio Aperto, TG4, Sport, Diario del Giorno) ma non hacon. Questo le ha consentito di portare avanti altri progetti al di fuori dell'azienda come il teatro o l'ospitata a Domenica In per un videomessaggio all'amica Gabriella Labate, moglie di Raf. Nel filmato la conduttrice ha salutato ...