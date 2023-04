Banchero top scorer e Orlando fa festa | Fontecchio ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Paoloscatenato nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La ventenne ala grande-centro nata a Seattle ma con passaporto italiano ammalia anche i quasi 17mila spettatori della Capital One Arena di Washington trascinandoad un importante successo esterno. Sul parquet dei Wizards, i Magic si impongono per 116-109 grazie, innanzitutto, alla ‘mano caldà della prima scelta assoluta al Draft Nba 2022, finisce a referto da topcon 30 punti, 12 rimbalzi e 6 assist in 34 minuti di impiego. Un'ennesima prova di sostanza e qualità per, che si aggiudica la sfida tra bomber con l'idolo di casa Kispert, fermo a quota 27. Buona prestazione anche per Simonenella sconfitta in trasferta dei ‘suoì Utah Jazz sul campo dei Boston Celtics, che si ...