Ballardini: «Per me oggi la Cremonese ha fatto la miglior partita dal mio arrivo»

Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha parlato a DAZN al termine della partita persa allo Zini contro l'Atalanta

partita – «Per me oggi la Cremonese ha fatto la miglior partita dal mio arrivo, ho detto ai ragazzi che sono molto soddisfatto della prestazione. L'errore sul 3-1 fa arrabbiare per superficialità. La differenza tra noi e loro c'è, oggi però la partita è stata equilibrata. Abbiamo obiettivi diversi da loro, oggi siamo stati molto bravi. La strada è quella giusta, con queste prestazioni si ottengono anche risultati ...

