Badante scappa con 12mila euro dell'anziano morto: il giudice deve chiudere il processo (Di sabato 1 aprile 2023) Era stata incaricata di prendersi cura di un anziano e così è stato fino a quando non è morto, il 9 marzo del 2017. Una volta che l'uomo è deceduto la Badante russa ha preso tutto i soldi del defunto, 12mila euro, e s'è volatilizzata. Il figlio ha denunciato l'ammanco di denaro e le indagini hanno portato la Procura a chiedere il rinvio a giudizio della 41enne, Olesya P., nel corso dell'udienza che si è celebrata qualche giorno fa. Ma della Badante si sono perse le tracce, per questo il giudice è stato costretto a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. È la legge a stabilire che se non viene notificata all'imputato l'udienza di fissazione dell'udienza, il magistrato deve pronunciarsi con un'assoluzione e così è stato anche in questo caso.

