Autostrada Cisterna-Valmontone | è partita la gara d’appalto | la “bretella” diventa realtà

(Di sabato 1 aprile 2023) Dopo anni e anni di promesse mai mantenute e di belle parole lasciate al vento riguardo la costruzione del primo tratto dell’, è finalmentela. Si tratta di un nuovo, migliore e più veloce percorso di collegamento tra la strada provinciale Artena-Cori e la strada provinciale 600 Ariana.Roma-Latina e, Carturan chiede la presenza di Zingaretti in Consiglio provinciale, parte laDecenni di chiacchiere sulle strade laziali. Si è sempre parlato, in maniera mai concreta, della creazione di un’che ...

Via libera alla realizzazione del primo tratto di strada Cisterna-Valmontone, con i lavori che partiranno nel 2024 e dureranno 2 anni e mezzo ...È partita la gara dell’appalto integrato per la realizzazione del primo tratto di autostrada Cisterna Valmontone: si tratta del nuovo asse viario di collegamento tra la Sp Ariana e la Sp Artena-Cori.