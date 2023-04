Aurora Ramazzotti mamma, un video mostra l’evoluzione del pancione: “Ciao panza” (Di sabato 1 aprile 2023) Diventare mamma per la prima volta non può che suscitare grandi emozioni, così come può sembrare “strano” non avere più il pancione dopo nove mesi in cui si è visto il proprio corpo cambiare. Sensazioni come queste le sta provando in prima persona anche Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce giovedì 30 marzo 2023 Cesare, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni. L’influencer ha cercato di aggiornare costantemente i suoi follower sulla gravidanza, scelta che non è stata però gradita a tutti. Alcuni, infatti, non si sono fatti alcuna remora nel dirle di essere stanchi dei suoi continui post, al punto tale da ritenere la sua gestazione quasi infinita. Vi raccomandiamo... Aurora Ramazzotti e la paura del parto: iniziato ... Leggi su diredonna (Di sabato 1 aprile 2023) Diventareper la prima volta non può che suscitare grandi emozioni, così come può sembrare “strano” non avere più ildopo nove mesi in cui si è visto il proprio corpo cambiare. Sensazioni come queste le sta provando in prima persona anche, che ha dato alla luce giovedì 30 marzo 2023 Cesare, frutto dell’amore con Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni. L’influencer ha cercato di aggiornare costantemente i suoi follower sulla gravidanza, scelta che non è stata però gradita a tutti. Alcuni, infatti, non si sono fatti alcuna remora nel dirle di essere stanchi dei suoi continui post, al punto tale da ritenere la sua gestazione quasi infinita. Vi raccomandiamo...e la paura del parto: iniziato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Aurora Ramazzotti: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo» - trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - FQMagazineit : Aurora Ramazzotti si prende una pausa dai social: “Grazie per i dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio… - TizianaRocca : RT @Corriere: Aurora Ramazzotti: «Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo» -