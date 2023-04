ATP Miami 2023, Carlos Alcaraz: “Mi congratulo con Sinner, se non sfrutti occasioni con quelli come lui hai praticamente perso” (Di sabato 1 aprile 2023) Non ci sono solo le parole che Carlos Alcaraz, seppur con una certa difficoltà, ha messo insieme in conferenza stampa dopo la sconfitta con Jannik Sinner in semifinale a Miami che, in un colpo solo, gli toglie Sunshine Double e numero 1 del mondo. Il murciano, infatti, ha parlato anche a Juanqui Pardi di BPTENNISTV. Queste le parole dello spagnolo sull’interruzione per sosta in luogo privato: “Non sono andato al bagno per spezzare il ritmo della partita. Semplicemente ero molto sudato, mi toccavo qualunque parte di ciò che avevo addosso e mi sudavano le mani. Sono solo andato a cambiarmi. Con una partita che richiede così tanto, se vai al bagno per 4 minuti poi è complicato ripartire. Alla fine questo mi è costato un pochino. Ad ogni modo ci sono stati molti fattori che non sono andati bene per me. Però, dopo una ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Non ci sono solo le parole che, seppur con una certa difficoltà, ha messo insieme in conferenza stampa dopo la sconfitta con Jannikin semifinale ache, in un colpo solo, gli toglie Sunshine Double e numero 1 del mondo. Il murciano, infatti, ha parlato anche a Juanqui Pardi di BPTENNISTV. Queste le parole dello spagnolo sull’interruzione per sosta in luogo privato: “Non sono andato al bagno per spezzare il ritmo della partita. Semplicemente ero molto sudato, mi toccavo qualunque parte di ciò che avevo addosso e mi sudavano le mani. Sono solo andato a cambiarmi. Con una partita che richiede così tanto, se vai al bagno per 4 minuti poi è complicato ripartire. Alla fine questo mi è costato un pochino. Ad ogni modo ci sono stati molti fattori che non sono andati bene per me. Però, dopo una ...

