(Di sabato 1 aprile 2023) Sorteggio arrivato per il torneo ATP 250 di, in Marocco, che da diversi anni ha sostituito l’iconico evento di Casablanca, che si giocava in uno degli stadi del tennis più belli del mondo. Ritorna in campo, che ha bisogno di dare una sterzata alla propria stagione dopo le ripetute cadute sul veloce, ma non è fortunatissimo nel sorteggio. Al secondo turno (nel quale esordisce in virtù del bye), il toscano si ritroverà a dover contenere la fantasia del francese Hugo Gaston o la solidità del tedesco Jan-Lennard Struff. Estremamente improbabile che ci possa essere il derby con Francesco, anche se questi ha una sorta di fortuna, perché Aslanè lontano parente del diabolico essere visto tra fine 2020 e inizio 2021. Più verosimile un quarto con l’altro rovescio delle ...

Tra gli antipasti della lunga stagione sul rosso c'è infatti anche l'250 di Estoril che, durante la prossima settimana, si affiancherà a quelli di Houston e. Il torneo portoghese sarà ...Sono due gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II",250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sui campi in terra rossa di, in Marocco, che SuperTennis trasmette in diretta e in esclusiva. Esordio insidioso per Francesco ...IL PRIZE MONEY E IL MONTEPREMI DEL TORNEO COME SEGUIRE L'EVENTO IN TV TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Musetti bye Gaston vs Struff Karatsev vs Passaro Muller vs (6) Gasquet (3) van de ...

ATP Marrakech 2023: il tabellone. Lorenzo Musetti prima testa di serie, per Passaro c'è Karatsev OA Sport

Sorteggio arrivato per il torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, che da diversi anni ha sostituito l'iconico evento di Casablanca, che si giocava in uno degli stadi del tennis più belli del mondo.Sono due gli azzurri in gara nel tabellone principale del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro