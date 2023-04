Atp Houston 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 1 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Stati Uniti), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della città del Texas. Come spesso accade con i tornei americani, la maggior parte dei tennisti al via sono locali. Non a caso le prime cinque teste di serie sono tutte a stelle e strisce e rispondono ai nomi di Frances Tiafoe, Tommy Paul, Brandon Nakashima, John Isner e JJ Wolf. Nessun azzurro figura tra gli iscritti del torneo, neppure nel tabellone di qualificazione. PROGRAMMA E COPERTURA TV Non passano inosservate invece le wild card, riservate a tre giocatori di grande richiamo, come Fernando Verdasco, Steve Johnson e Jack Sock. Iltotale dell’ATP 250 di...

PROGRAMMA E COPERTURA TV SUPERTENNIS 
Lunedì 3 aprile - LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (primo turno) 
Martedì 4 aprile - LIVE alle ore 21.00 e 23.00 (primo turno) 
Mercoledì 5 aprile

