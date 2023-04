ATP Estoril 2023 | qualificazioni | Giannessi sconfigge in rimonta Krutykh e passa al turno decisivo

(Di sabato 1 aprile 2023) È una grandequella messa a referto da Alessandronelledell’ATP 250 di, con il 32enne di La Spezia che si è imposto sull’ucraino Oleksiigrazie al punteggio finale di 1-6 7-5 6-1, al termine di una battaglia durata 1 ora e 56 minuti. Il numero 261 del mondo, che era partito molto male e aveva perso la prima frazione in maniera piuttosto netta, non si è scoraggiato e, sotto 0-40 anche neldi battuta inaugurale del secondo set, è restato aggrappato al match con le unghie e con i denti, trovando in quelle tre palle break annullate consecutivamente la forza per reagire ed iniziare una nuova partita. Nell’ottavo game, le prove generali:non ha concretizzato ben due occasioni sul servizio del numero 167 del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : ATP #EstorilOpen 2023, qualificazioni: #Giannessi sconfigge in rimonta #Krutykh e passa al turno decisivo - Filo2385Filippo : RT @sportface2016: #Tennis Il tabellone principale del torneo #ATP di #Estoril, in campo quattro italiani. Casper #Ruud è la prima testa di… - livetennisit : ATP 250 Estoril: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri ai nastri di partenza - sportface2016 : #Tennis Il tabellone principale del torneo #ATP di #Estoril, in campo quattro italiani. Casper #Ruud è la prima tes… - livetennisit : ATP 250 Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Alessandro Gian… -

2023: COME E QUANDO SEGUIRE IL TORNEO IN TV E STREAMING MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO IL TABELLONE (1) Ruud Bye Zeppieri vs Sousa Cachin vs Tseng Albot vs (5) Baez (4) Bautista ...In campo maschile si partirà con tre tornei 250 in tre continenti diversi:, Marrakech e ... 8) andrà a caccia di una vittoriache gli manca dallo scorso settembre. Tra chi punta a spezzare ...MONTEPREMI2502023 PRIMO TURNO - 6.035 (0 punti) SECONDO TURNO - 9.880 (20 punti) QUARTI DI FINALE - 17.010 (45 punti) SEMIFINALE - 29.355 (90 punti) FINALISTA - 49.940 (150 ...

Pronostici tennis oggi 1/4/2023: quote Atp Estoril bwin News Italia

Tennis, Atp Estoril 2023: il tabellone del torneo aggiornato in tempo reale, al via quattro italiani. Casper Ruud prima testa di serie ...Sei teste di serie su otto sono per giocatori di casa, ma attenzione ai sudamericani Etcheverry e Garin, campione nel 2019 ...