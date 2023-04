Atp Estoril 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 1 aprile 2023) Iled ildell’ATP 250 di(Portogallo), torneo in programma da lunedì 3 a domenica 9 aprile sui campi in terra battuta della cittadina lusitana. L’Italia è protagonista con ben tre azzurri. Si tratta di Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Giulio Zeppieri, pronti ad iniziare nel migliore dei modi la stagione sul rosso europeo. La prima di serie è il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros e favorito numero uno per alzare al cielo il trofeo nonostante un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative. PROGRAMMA E COPERTURA TV In gara anche l’austriaco Dominic Thiem oltre agli spagnoli Alejandro Davidovich Fokina, Roberto Bautista Agut (wild card) e Albert Ramos Vinolas. In lizza per il titolo pure l’argentino Diego Schwartzman, un altro grande ...