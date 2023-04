ATP Estoril 2023 | il tabellone Fognini e Cecchinato a rischio derby | Nardi e Zeppieri per stupire

(Di sabato 1 aprile 2023) Sorteggiato pochi minuti fa ildel torneo ATP 250 dell’, in Portogallo, tappa che nel calendario ATP ha vissuto giorni importanti in abbondanza. Diversi i campioni Slam vincitori: Sergi Bruguera, Thomas Muster, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Novak Djokovic e Roger Federer, ma anche campioni Slam quali Albert Costa, Gaston Gaudio, Juan Martin Del Potro e Stan Wawrinka. Senza dimenticare l’ultimo vincitore, l’argentino Sebastian Baez. Sono quattro gli italiani in, alcuni dei quali approfittano di possibilità offerte da chi, come di consueto, rinuncia a giorni dall’evento. Non è il caso di Fabio, il maggiore dei presenti qui, che pesca un qualificato e rischia ilcon Marcoal secondo turno, ammesso che il siciliano batta l’argentino ...

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone dell'250 Marrakech , evento che darà il via, insieme ai tornei die Houston, alla stagione primaverile su terra rossa, quella che ci accompagnerà pian piano fino ai prestigiosi appuntamenti di ...È una grande rimonta quella messa a referto da Alessandro Giannessi nelle qualificazioni dell'250 di, con il 32enne di La Spezia che si è imposto sull'ucraino Oleksii Krutykh grazie al punteggio finale di 1 - 6 7 - 5 6 - 1 , al termine di una battaglia durata 1 ora e 56 minuti. Il ...2023: COME E QUANDO SEGUIRE IL TORNEO IN TV E STREAMING MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO IL TABELLONE (1) Ruud Bye Zeppieri vs Sousa Cachin vs Tseng Albot vs (5) Baez (4) Bautista ...

