ATP Estoril 2023 | Alessandro Giannessi supera Krutykh e accede al turno decisivo di qualificazione

(Di sabato 1 aprile 2023)aldiper il torneo ATP 250 di. Il 32enne nativo di La Spezia è riuscito a ribaltare il pronostico con l’ucraino Oleksii Krutkykh, numero 167 del mondo e sesta testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 1-6 7-5 7-1 in meno di due ore. Ora per lui un altro cliente scomodo, l’ungherese Fabian Marozsan, primo giocatore delle qualificazioni. La partita era cominciata in maniera pessima per l’azzurro, che non l’ha praticamente vista per tutto il primo set. Krutkykh domina in lungo e in largo, lascia le briciole e si mangia la prima di servizio di, che non riesce a essere un fattore: il 6-1 si consuma in nemmeno 20 minuti. Da lì però il ligure torna umile e ribalta la ...

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone dell'250 Marrakech , evento che darà il via, insieme ai tornei die Houston, alla stagione primaverile su terra rossa, quella che ci accompagnerà pian piano fino ai prestigiosi appuntamenti di ...

Sorteggiato pochi minuti fa il tabellone del torneo ATP 250 dell'Estoril, in Portogallo, tappa che nel calendario ATP ha vissuto giorni importanti in abbondanza. Diversi i campioni Slam vincitori: Ser ...