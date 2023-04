Atalanta, Hojlund: «Spero di arrivare in Champions il prima possibile» (Di sabato 1 aprile 2023) Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta, ha parlato dopo il successo esterno dei nerazzurri contro la Cremonese Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese. LE PAROLE – «E’ stata una settimana fantastica tra i gol in Nazionale e questa vittoria. Dobbiamo lavorare così per risalire ancora di più in classifica. Spero di raggiungere la Champions il prima possibile, ma mancano ancora tante gare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Rasmus, attaccante dell’, ha parlato dopo il successo esterno dei nerazzurri contro la Cremonese Rasmus, attaccante dell’, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Cremonese. LE PAROLE – «E’ stata una settimana fantastica tra i gol in Nazionale e questa vittoria. Dobbiamo lavorare così per risalire ancora di più in classifica.di raggiungere lail, ma mancano ancora tante gare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

