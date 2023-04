Atalanta, Hojlund: 'Che settimana! Non vedo l'ora di arrivare in Champions' (Di sabato 1 aprile 2023) L'Atalanta passa con la Cremonese e, pur non avendo segnato, è decisivo il solito Hojlund. Ecco le sue parole a Dazn nel post gara. "Sono fe... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) L'passa con la Cremonese e, pur non avendo segnato, è decisivo il solito. Ecco le sue parole a Dazn nel post gara. "Sono fe...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Atalanta, Hojlund: 'Spero di raggiungere la Champions. Ma mancano tante gare, vedremo alla fine' - sportli26181512 : Atalanta, Hojlund: 'Che settimana! Non vedo l'ora di arrivare in Champions': L'Atalanta passa con la Cremonese e, p… - tuttoatalanta : Le pagelle dell'Atalanta - Impatto devastante di Hojlund, Boga e Lookman gol dalla panchina - Milannews24_com : #Hojlund sempre più decisivo ?? Ecco lo strappo e l'assist dell'obiettivo di mercato rossonero ???? - Atalantinicom : #Atalanta - Hojlund: 'Settimana fantastica per me. Champions? Vogliamo arrivarci il prima possibile... -