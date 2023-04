Assegno Moglie a Carico 2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Anche sulla detrazione del coniuge a Carico, nel 2023 sono state introdotte alcune importanti modifiche alla normativa che regola l’Assegno Moglie a Carico. In particolare, ci sono un paio di novità significative che rappresentano un punto di svolta per questo strumento. Clausola di salvaguardia Una delle novità riguarda l’introduzione della “clausola di salvaguardia“. Questa clausola prevede una riduzione graduale dell’importo dell’Assegno in base al reddito complessivo del nucleo familiare. In pratica, se il reddito supera una certa soglia, l’Assegno verrà gradualmente ridotto fino a scomparire del tutto. Coloro che ricevono l’Assegno dovranno quindi fare attenzione a non superare i limiti stabiliti per non perdere il diritto ... Leggi su posizioniaperte (Di sabato 1 aprile 2023) Anche sulla detrazione del coniuge a, nelsono state introdotte alcune importanti modifiche alla normativa che regola l’. In particolare, ci sono un paio di novità significative che rappresentano un punto di svolta per questo strumento. Clausola di salvaguardia Una delle novità riguarda l’introduzione della “clausola di salvaguardia“. Questa clausola prevede una riduzione graduale dell’importo dell’in base al reddito complessivo del nucleo familiare. In pratica, se il reddito supera una certa soglia, l’verrà gradualmente ridotto fino a scomparire del tutto. Coloro che ricevono l’dovranno quindi fare attenzione a non superare i limiti stabiliti per non perdere il diritto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quotidianoweb1 : L'assegno di mantenimento in sede di divorzio può essere chiesto dalla ex moglie, perchè è un procedimento diverso:… - robypaolillo68 : Ho visto questa notizia e penso che potresti trovarla interessante: - AvvCanu : Niente assegno divorzile all’ex moglie che non ha mai chiesto il mantenimento al marito - AriellaAmie : RT @Efisio31251859: @AriellaAmie @LVDA_Acid Esatto! La paga da contratto sono 45€ scarsi al giorno, niente straordinario perché vietato, pr… - Efisio31251859 : @AriellaAmie @LVDA_Acid Esatto! La paga da contratto sono 45€ scarsi al giorno, niente straordinario perché vietato… -