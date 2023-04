Ascolti TV | Venerdì 31 marzo 2023. Benedetta Primavera risale a 2,65 mln (17%), Felicissima Sera cala a 2,54 mln (18.1%) (Di sabato 1 aprile 2023) Loretta Goggi e Carlo Conti - Benedetta Primavera Nella Serata di ieri, Venerdì 31 marzo 2023, su Rai1 l’ultima puntata di Benedetta Primavera, in onda dalle 21:44 alle 00:19, ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con Felicissima Sera – All Inclusive, dalle 21:50 alle 00:48, ha incollato davanti al video 2.540.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 885.000 spettatori (4.5%) e N.C.I.S. Hawai’i di 736.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Mission: Impossible – Fallout ha raccolto 1.058.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Comedians è seguito da 346.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.227.000 spettatori (8.4%). ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 1 aprile 2023) Loretta Goggi e Carlo Conti -Nellata di ieri,31, su Rai1 l’ultima puntata di, in onda dalle 21:44 alle 00:19, ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale5 il secondo appuntamento con– All Inclusive, dalle 21:50 alle 00:48, ha incollato davanti al video 2.540.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 885.000 spettatori (4.5%) e N.C.I.S. Hawai’i di 736.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Mission: Impossible – Fallout ha raccolto 1.058.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Comedians è seguito da 346.000 spettatori (1.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.227.000 spettatori (8.4%). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ieri la Vita in Diretta al 23.8% - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Goggi (2,65 mln - 17%) raggiunge Pio e Amedeo (che calano a 2,54 mln - 18.1%) - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: #BenedettaPrimavera risale e chiude a 2,65 mln (17%), #FelicissimaSera cala a 2,54 mln (18.1%) - Aladino_Rm : Brutti ascolti al venerdì: #BenedettaPrimavera chiude a 2.650 e il 17%, ma almeno cresce; disastro per #pioeamedeo… - Mattiabuonocore : Ieri la Vita in Diretta al 23.8% -

Parte il MIR, Rimini capitale dello spettacolo dal vivo ...sistemi audio e mixer grazie anche a un innovativo palco robotizzato che ottimizza gli ascolti. ...alla manifestazione nazionale di Roma A Montefiore il 7 aprile la tradizionale processione del Venerdì ... Ascolti 31 marzo: addio Benedetta Primavera, scontro con Felicissima Sera I risultati degli scorsi venerdì Quello di ieri sera è stato il secondo e ultimo atto della sfida a ... che con il debutto di Felicissima sera sono stati capaci di aggiudicarsi gli ascolti della serata ... Ascolti tv 31 marzo 2023: Benedetta Primavera, Felicissima - Dati Auditel Ascolti tv di venerdì 31 marzo 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Benedetta Primavera " contro " Felicissima Sera ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 31 ... ...sistemi audio e mixer grazie anche a un innovativo palco robotizzato che ottimizza gli. ...alla manifestazione nazionale di Roma A Montefiore il 7 aprile la tradizionale processione del...I risultati degli scorsiQuello di ieri sera è stato il secondo e ultimo atto della sfida a ... che con il debutto di Felicissima sera sono stati capaci di aggiudicarsi glidella serata ...tv di31 marzo 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5 . " Benedetta Primavera " contro " Felicissima Sera ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,31 ... Ascolti tv venerdì 31 marzo 2023 (in ritardo): Felicissima sera, Benedetta Primavera Tvblog