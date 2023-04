Ascolti tv e dati Auditel venerdì 31 marzo: testa a testa tra Pio e Amedeo e Loretta Goggi (Di sabato 1 aprile 2023) Rai 3, Tg Regione : spettatori (%) / Blob: spettatori (%); Generazione bellezza: 2.977.000 ... La7, Lingo ? La prima sfida: 187.000 spettatori (1,6%) / Lingo ? Parole in gioco: 323.000 spettatori (2,3%). Leggi su notizie.virgilio (Di sabato 1 aprile 2023) Rai 3, Tg Regione : spettatori (%) / Blob: spettatori (%); Generazione bellezza: 2.977.000 ... La7, Lingo ? La prima sfida: 187.000 spettatori (1,6%) / Lingo ? Parole in gioco: 323.000 spettatori (2,3%).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... micene_return : @VigilanzaT @95_addicted Staranno manipopando i dati per non far traballare la poltrona del king degli ascolti? - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 31 marzo 2023: Benedetta Primavera, Felicissima Sera, Quarto Grado, Fratelli di Crozza, dati Aud… - CorriereCitta : #AscoltiTv Benedetta Primavera e Felicissima Sera, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di venerdì 31 marzo… - PicciottiTV : RT @tempoweb: Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record di #CiaoMaschio @N_DeGirolamo #26marzo - FRANCESCATERZO2 : RT @tempoweb: Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record di #CiaoMaschio @N_DeGirolamo #26marzo -