Arkansas, un tornado devasta Little Rock: le immagini impressionanti (Di sabato 1 aprile 2023) Un tornado ha devastato la capitale dell'Arkansas Little Rock e le aree circostanti nel pomeriggio di venerdì 31 marzo, causando almeno tre morti e una trentina di feriti. Case, automobili e alberi sono stati travolti dalla furia del vento. I tetti di molti edifici sono stati divelti, scagliando in aria schegge di tegole che avrebbero potuto causare molte più vittime. Secondo il National Weather Service, si tratta del del "tornado più grande e distruttivo" mai passato nello Stato americano e oltre 350mila persone sono state interessate dal violento evento atmosferico. Le riprese aeree hanno mostrato che diversi tetti sono stati strappati dalle case di Little Rock e della vicina Benton.

