Aria polare dalla Norvegia: oltre 10°C in meno, meteo sottosopra (Di sabato 1 aprile 2023) Crollo termico e temperature da pieno inverno: ecco cosa accadrà in Italia da lunedì e la tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) Crollo termico e temperature da pieno inverno: ecco cosa accadrà in Italia da lunedì e la tendenzaper Pasqua e Pasquetta

Meteo weekend delle Palme, in arrivo aria polare Un carico di aria fredda, dalle zone artiche norvegesi, raggiungerà lentamente l'Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni successivi Da domani un carico di aria fredda, dalle zone artiche norvegesi, raggiungerà lentamente l'Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni seguenti, sia nei valori minimi che massimi. Torneremo dunque in ... Weekend delle Palme, in arrivo aria polare dalla Norvegia Weekend delle Palme, in arrivo aria polare dalla Norvegia Proiezione meteo elaborata in data 1 aprile: Pesce d'Aprile sì o no Una previsione molto importante che ci porta fino alla Santa Pasqua, una tendenza calcolata nella ...