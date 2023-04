Ardea, non si ferma all’alt: inseguimento da film, 80enne guidava senza patente (Di sabato 1 aprile 2023) È stato un inseguimento da film quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulle strade di Ardea. Erano le 17 e 10 quando un’auto di fronte a un posto di blocco della Polizia ha ingranato la marcia e premuto sull’acceleratore nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento da parte degli agenti che hanno anche rischiato di essere investiti dalla vettura in fuga. L’80enne preme sull’acceleratore e dà vita a un inseguimento Dopo aver dato vita a una fuga rocambolesca che ha rischiato di mettere in pericolo non solo sè stesso, ma anche i conducenti di altre macchine e persino i pedoni che si trovavano in strada in quel momento, i poliziotti sono riusciti a fermare il fuggitivo. Sicuramente il personale delle forze dell’ordine è rimasto sorpreso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) È stato undaquello che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulle strade di. Erano le 17 e 10 quando un’auto di fronte a un posto di blocco della Polizia ha ingranato la marcia e premuto sull’acceleratore nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è nato unda parte degli agenti che hanno anche rischiato di essere investiti dalla vettura in fuga. L’preme sull’acceleratore e dà vita a unDopo aver dato vita a una fuga rocambolesca che ha rischiato di mettere in pericolo non solo sè stesso, ma anche i conducenti di altre macchine e persino i pedoni che si trovavano in strada in quel momento, i poliziotti sono riusciti are il fuggitivo. Sicuramente il personale delle forze dell’ordine è rimasto sorpreso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ardea, non si ferma all’alt: inseguimento da film, 80enne guidava senza patente - MarcoZaia4 : @CorriereG Caro mio, penso che un non fascio che voti fascio, fascio lo fosse già prima. Per un po' sì son violent… - RagnacciG : @utentesegreto21 Questa è sempre quel pesce lanterna de Ossiah del saluto dei carabinieri, che CagaPaund voleva can… - ArthurIsBach : Il fantino di #Varenne, l'uomo che con sommo sprezzo del buongusto la monta in continuazione, mi ha bloccato. E io… - AdrianoGizzi : @MarcoStac Dici? Io ricordo solo un intreccio di strade che non si capiva più nulla... Infatti c'hanno fatto pure l… -