Appello per le dimissioni di Ignazio La Russa (Di sabato 1 aprile 2023) Di fronte alle parole gravissime del Presidente del Senato non possiamo tacere. Abbiamo raccolto in poche ore le firme su un Appello per le dimissioni di La Russa che vi first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 aprile 2023) Di fronte alle parole gravissime del Presidente del Senato non possiamo tacere. Abbiamo raccolto in poche ore le firme su unper ledi Lache vi first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Cessate il fuoco. Leggete l’Appello di Mario Primicerio per fermare la strage della guerra in Ucraina - ?… - ZZiliani : ULTIMO APPELLO. Per mesi saremo (lo siamo già) il calcio-zimbello agli occhi del mondo: e ancora non è venuto fuori… - ZZiliani : Se i tempi lunghi della giustizia ordinaria permettono tutto ciò, non è così per la giustizia sportiva. Ma come già… - WalterWestingh1 : RT @ZZiliani: ULTIMO APPELLO. Per mesi saremo (lo siamo già) il calcio-zimbello agli occhi del mondo: e ancora non è venuto fuori tutto. Do… - ValyValentina58 : RT @ClaudiaToni: URGENTEEEE RINNOVO L'APPELLO PER QUESTO CAPRETTO DI 2 MESI,IL PROPRIETARIO HA DATO UN TEMPO LIMITATO ENTRO IL 5 APRILE! S… -