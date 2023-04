Appalti: Schlein, 'vicini a sindacato, Pd è in quelle piazze' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Vorrei mandare una vicinanza molto profonda al sindacato degli edili per denunciare la vergogna che stanno facendo con il codice degli Appalti. Il Pd è in quelle piazze. Con loro c'era la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Siamo molto preoccupati perchè Salvini e il governo stanno cercando di innalzare la soglia per l'affidamento diretto. C'è motivo di mobilitarsi". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Festival del Domani a Modena. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Vorrei mandare una vicinanza molto profonda aldegli edili per denunciare la vergogna che stanno facendo con il codice degli. Il Pd è in. Con loro c'era la capogruppo alla Camera Chiara Braga. Siamo molto preoccupati perchè Salvini e il governo stanno cercando di innalzare la soglia per l'affidamento diretto. C'è motivo di mobilitarsi". Così la segretaria del Pd, Elly, al Festival del Domani a Modena.

