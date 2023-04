Appalti | Landini | “Folle liberalizzare | infortuni e morti avvengono con la logica del ribasso Forse quelli al governo non hanno mai lavorato”

(Di sabato 1 aprile 2023) “Credo che sia profondamente sbagliato quello che ilsta facendo, questa liberazione degliè una follia: sia sul piano della salute e della sicurezza delle persone perchéquando parte ladel subappalto al, inoltre non si rendono trasparenti i processi con un modo digli affidamenti del lavoro per favorire la malavita organizzata, oltre che aumentare i costi e allungare i tempi”. Lo ha detto Maurizio, segretario generale della Cgil, a margine della manifestazione degli edili di Fillea Cgil e Fenal Uil in piazza San Giovanni Bosco. “delnonmai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Quella di oggi non è una semplice protesta ma una rivendicazione per cambiare linea e realizzare gli obiettivi che… - bernyy66 : RT @fattoquotidiano: Appalti, Landini: “Folle liberalizzare, infortuni e morti avvengono con la logica del ribasso. Forse quelli al governo… - CenturrinoLuigi : RT @fattoquotidiano: Appalti, Landini: “Folle liberalizzare, infortuni e morti avvengono con la logica del ribasso. Forse quelli al governo… - fattoquotidiano : Appalti, Landini: “Folle liberalizzare, infortuni e morti avvengono con la logica del ribasso. Forse quelli al gove… - PierFraccari : Landini, parte il percorso verso la mobilitazione -

... e dall'altra parte è un grave errore perché in questo modo non si rendono trasparente i processi", ha spiegato. Il nuovo codice degli,secondo il segretario generale della Uil ...Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizionel corso della manifestazione contro il codice degliin Piazza Don Bosco a Roma, a proposito di temi come la lotta ...Leggi Anche Codice, la Lega contro Busia: 'Frasi gravi contro i sindaci, non può più guidare l'Anac' - Lui chiarisce: 'Per me sono eroi' Leggi Anche Codice, Anac: 'Si apre a cugino o ...

Codice appalti: Landini, 'il governo sta sbagliando, follia' Agenzia ANSA

“Credo che sia profondamente sbagliato quello che il governo sta facendo, questa liberazione degli appalti è una follia: sia sul piano della salute e della sicurezza delle persone perché infortuni e m ...“Ci sono criticità serie, perché i bandi non sono previsti fino a cinque milioni di euro, c’è scarsa trasparenza ...