Appalti: Conte, 'scarsa trasparenza, opacità favorisce malaffare' (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sul codice degli Appalti ci sono delle criticità serie perchè i bandi non sono previsti fino a 5 milioni, c'è scarsa trasparenza, subAppalti a cascata che rischiano di non assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, per non parlare dei conflitti di interesse che ormai si addensano grandi come una montagna all'interno del lavoro. Sono venuto a parlare e a portare solidarietà anche rispetto alla necessità di attuare il Pnrr, di superare questi ritardi, recuperarli, e di non sprecare un euro". Così Giuseppe Conte a margine della manifestazione dell'edilizia a Roma. Per il leader M5S, "il problema più serio è quello della trasparenza: non si possono assegnare lavori fino a 5 milioni senza avvisi e senza bandi, addirittura anche Confindustria si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sul codice deglici sono delle criticità serie perchè i bandi non sono previsti fino a 5 milioni, c'è, suba cascata che rischiano di non assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, per non parlare dei conflitti di interesse che ormai si addensano grandi come una montagna all'interno del lavoro. Sono venuto a parlare e a portare solidarietà anche rispetto alla necessità di attuare il Pnrr, di superare questi ritardi, recuperarli, e di non sprecare un euro". Così Giuseppea margine della manifestazione dell'edilizia a Roma. Per il leader M5S, "il problema più serio è quello della: non si possono assegnare lavori fino a 5 milioni senza avvisi e senza bandi, addirittura anche Confindustria si ...

