Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : A 106 anni su Vogue: è la più anziana tatuatrice al mondo -

Prima dell'apparizione di- Od su Vogue Filippine, il record per la più anziana modella di copertina di Vogue era detenuto dall'attrice Judi Dench, apparsa sulla copertina di British Vogue nel ...Vogue Filippine ha dedicato il numero di aprile alla tatuatrice- Od , conosciuta anche come Maria Oggay, che con i suoi 106 anni è la modella più anziana mai apparsa sulla copertina del magazine. Residente nel villaggio di montagna di Buscalan, a circa ...Soltanto un velo di rossetto rosso.Maria "- Od" Oggay sceglie di posare senza trucco per la sua prima cover di Vogue . La protagonista dell'edizione filippina del magazine, nel numero dedicato alla bellezza, ha 106 anni ed è ...

Apo Whang-Od, "modella" di 106 anni in copertina su Vogue. La regina dei tatuaggi batok Gazzetta del Sud

Cape Breton University has more than doubled in size by enrolling thousands of international students, and critics say the campus and community weren't ready. Watch the documentary 'Cash Cow' on CTV ...Leylah Fernandez of Montreal will be playing in the Miami Open women's doubles final. Fernandez and her partner Taylor Townsend of Chicago edged past Magda Linette of Poland and American Bernarda Pera ...