Antonino Spinalbese dopo il GF Vip cambia lavoro | un vero e proprio sgarro a Belen”

(Di sabato 1 aprile 2023) Da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip,si è mostrato poco e niente sui social se non accanto a sua figlia Lune Maria. Della sua vita privata si sa molto poco, infatti, come sempre cerca di evitare pettegolezzi e gossip che riguardano al sua sfera intima. Eppure, di recente è L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hopeangel365 : E POI BOH, ANTONINO SPINALBESE CAMBIA LAVORO ?? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #edoardo… - SBoso76 : RT @__Fabiana___: 'Oriana è il giocattolo di Daniele' - Antonino Spinalbese #gfvip #orianistas #oriele - nocchi_rita : RT @__Fabiana___: 'Oriana è il giocattolo di Daniele' - Antonino Spinalbese #gfvip #orianistas #oriele - ralcoquel : Verrebbe linciato se parlasse qui, ma ci metto la mano sul fuoco che ha sparlato. Ricordatevi che Antonino Spinalbe… - sonostronzaaa : RT @Polizia_Postala: Antonino Spinalbese non pronuncia una parola da 4 mesi ma è comunque fra le persone più odiate su questo social manco… -

E ancora la modella brasiliana ed ex diHelena Prestes , l'attrice Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery . Infine, ci saranno la conduttrice ed ex vippona ...Da quando ha lasciato la Casa del ' Grande Fratello Vip ',si è mostrato sui social più che altro insieme alla figlia Luna Marì , non facendo trapelare molto altro della sua vita privata o professionale. Nonostante questo, i paparazzi l'...Tra i concorrenti che hanno lasciato il reality momentaneamente vi sono: Luca Onestini, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Wilma Goich (erano risultati positivi al Coronavirus),(...

Gf Vip 7, Antonino Spinalbese cambia lavoro: ecco cosa farà e quale coppia nata a Uomini e Donne collabor ... Isa e Chia

Helena Prestes, la modella brasiliana ed ex di Antonino Spinalbese, l’attrice e compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e la conduttrice ed attrice Corinne Clery. Infine, ci saranno la ...Nelle scorse ore il modello Antonino Spinalbese ha riabbracciato un suo ex compagno di GF Vip: ecco chi Momento amarcord per Antonino Spinalbese, ormai tornato a pieno regime alla vita di tutti i… ...