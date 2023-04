“Antonella, sei ignorante e cattiva”. GF Vip 7, lei supera il limite con Oriana: pubblico furioso (Di sabato 1 aprile 2023) Bufera fuori dal GF Vip 7 su Antonella Fiordelisi. La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha fatto una cosa contro Oriana Marzoli, che ha fatto imbestialire moltissimi telespettatori. Anche se non fa più parte del gruppo, essendo stata eliminata, lei è in grado di far parlare di sé e ora gli utenti l’hanno beccata mentre ha attaccato l’influencer venezuelana in modo implicito. Non parliamo di dichiarazioni uscite dalla sua bocca, ma ciò che ha compiuto è inequivocabile e ora sarà difficile difendersi. La prova tangibile di quanto fatto all’esterno del GF Vip 7 da Antonella Fiordelisi è stata offerta al popolo del web su Twitter. Oriana Marzoli non può essere a conoscenza di tutto questo, stando ancora nel programma in attesa della finale del 3 aprile. Quest’ultima è tra l’altro una papabile vincitrice, infatti è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Bufera fuori dal GF Vip 7 suFiordelisi. La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha fatto una cosa controMarzoli, che ha fatto imbestialire moltissimi telespettatori. Anche se non fa più parte del gruppo, essendo stata eliminata, lei è in grado di far parlare di sé e ora gli utenti l’hanno beccata mentre ha attaccato l’influencer venezuelana in modo implicito. Non parliamo di dichiarazioni uscite dalla sua bocca, ma ciò che ha compiuto è inequivocabile e ora sarà difficile difendersi. La prova tangibile di quanto fatto all’esterno del GF Vip 7 daFiordelisi è stata offerta al popolo del web su Twitter.Marzoli non può essere a conoscenza di tutto questo, stando ancora nel programma in attesa della finale del 3 aprile. Quest’ultima è tra l’altro una papabile vincitrice, infatti è ...

