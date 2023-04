Antonella Palmisano, il dramma senza fine la campionessa: “ho paura, è tornato di nuovo” (Di sabato 1 aprile 2023) Antonella Palmisano è una grandissima campionessa che però sta vivendo un momento molto difficile. Ecco cosa è tornato. Antonella Palmisano è una grandissima campionessa, vincitrice di un oro olimpico nella 20 chilometri di marcia femminile a Tokyo. Purtroppo ultimamente la sportiva sta affrontando degli ostacoli che le intralciano il cammino. Ecco cosa sta succedendo e perché ha paura. Antonella Palmisano: perché sta vivendo un momento molto difficile-grantennistoscana.it- Fonte: AnsaAntonella Palmisano è una straordinaria atleta che ha fatto sognare gli italiani e prometteva di farlo ancora. Purtroppo nel 2021 ha iniziato ad avere problemi di salute, più nello specifico al nervo ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 1 aprile 2023)è una grandissimache però sta vivendo un momento molto difficile. Ecco cosa èè una grandissima, vincitrice di un oro olimpico nella 20 chilometri di marcia femminile a Tokyo. Purtroppo ultimamente la sportiva sta affrontando degli ostacoli che le intralciano il cammino. Ecco cosa sta succedendo e perché ha: perché sta vivendo un momento molto difficile-grantennistoscana.it- Fonte: Ansaè una straordinaria atleta che ha fatto sognare gli italiani e prometteva di farlo ancora. Purtroppo nel 2021 ha iniziato ad avere problemi di salute, più nello specifico al nervo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magsportivo : NEWS - Atletica leggera: il calvario di @Nelly_Palmisano: martedì infiltrazione guidata a Bologna. In bocca al lupo… - sportface2016 : #Atletica, Antonella #Palmisano si sottoporrà ad un'infiltrazione ecoguidata: 'Voglio crederci ancora' - abuongi : #Atletica Antonella Palmisano alarm: the Olympic champion, still injured, has thought about retiring Allarme… - DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: L’incubo di Antonella Palmisano: “Non ho il controllo della gamba, ho pensato di gettare la spugna” - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’incubo di Antonella Palmisano: “Non ho il controllo della gamba, ho pensato di gettare la spugna” -