Antonella Fiordelisi si assenta dai social e rivela il motivo: “Non posso dire altro” (Di sabato 1 aprile 2023) Antonella Fiordelisi si assenta dai social e rivela il motivo: nuovo progetto in vista. Ecco cosa è emerso dalle sue parole La nota influencer Antonella Fiordelisi è stata una delle concorrenti più amate e supportate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è uscita dalla Casa più spiata d’Italia pochi giorni fa ad un passo dal gran finale. Nel corso della sua esperienza però oltre ad aver incontrato l’amore, Edoardo Donnamaria, ha rapito il cuore degli italiani con la sua personalità. Antonella ed Edoardo sono inseparabili e si stanno godendo il proprio amore lontani dai riflettori ma quotidianamente inondati di affetto e supporto da parte dei fan. Leggi anche –> Giaele De Donà incoraggia i finalisti a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023)sidaiil: nuovo progetto in vista. Ecco cosa è emerso dalle sue parole La nota influencerè stata una delle concorrenti più amate e supportate durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è uscita dalla Casa più spiata d’Italia pochi giorni fa ad un passo dal gran finale. Nel corso della sua esperienza però oltre ad aver incontrato l’amore, Edoardo Donnamaria, ha rapito il cuore degli italiani con la sua personalità.ed Edoardo sono inseparabili e si stanno godendo il proprio amore lontani dai riflettori ma quotidianamente inondati di affetto e supporto da parte dei fan. Leggi anche –> Giaele De Donà incoraggia i finalisti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - fanpage : Antonella Fiordelisi festeggia i primi 5 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del #GFvip - GrandeFratello : L'opinione di Alessandro Cecchi Paone su Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diret… - Tizj08 : RT @PanelliNicole: ' Con te ?? fieri di te ' Giulia, Antonella,Matteo! Lei così EMOZIONATA ?? #nikiters @matteodiamante @giulia_logozzo_ @A… - ZolesiL : @UllaCarlini4 @Anto_Fiordelisi Che mortorio in casa dopo che non ci sono più Antonella ed Edoardo. Una noia i restanti inquilini. -