Antonella Fiordelisi: «Ecco le mie persone preferite del GfVip. Manca Nikita e qualcun altro». Il video con Marco, Edoardo e Sara (Di sabato 1 aprile 2023) Antonella Fiordelisi, ex concorrente del GfVip, dopo la sua uscita dalla Casa non si è mai allontanata dal suo fidanzato Edoardo Donnamaria, con il quale pensa già al futuro e ad... Leggi su leggo (Di sabato 1 aprile 2023), ex concorrente del, dopo la sua uscita dalla Casa non si è mai allontanata dal suo fidanzatoDonnamaria, con il quale pensa già al futuro e ad...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi fuori dalla tv? La notizia trapelata qualche giorno fa dove si dava per c… - GrandeFratello : L'opinione di Alessandro Cecchi Paone su Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diret… - GFucci58 : RT @fanpage: Antonella Fiordelisi festeggia i primi 5 mesi d’amore con Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del #GFvip - GiadaFiore9497 : RT @boh0907: COMUNQUE ANTONELLA HA UNA BELLEZZA CHE IO DICO BOHH??????? #donnalisi @Anto_Fiordelisi #fiorde EDOTELLO CI DEVE PERDONARE https:… - _ambrix_ : Antonella Fiordelisi la più sfigata, la più imbarazzante, la più penosa, la peggiore, la più ignorante, la più catt… -