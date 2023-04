Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Lavinia Mauro: non potrà fare la scelta (Di sabato 1 aprile 2023) Brutte notizie per i fans della tronista Lavinia Mauro, che nell’ultima registrazione – avvenuta stranamente a porte chiuse – è stata costretta a lasciare la trasmissione, cacciata da una Maria De Filippi a dir poco furiosa, è chiaro a tutti che la tronista non farà la sua scelta; certamente non dopo quello che la redazione ha scoperto sul suo conto. Ora ci si domanda cosa avrà mai fatto la ragazza per far infuriare la conduttrice a tal punto? Ma soprattutto, cosa ne sarà adesso di Alessio Campoli e Alessio Corvino? Anticipazioni Uomini e Donne, Lavinia Mauro fa infuriare Maria De Filippi Prima che la produzione potesse mandare in onda le ultime due esterne della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 aprile 2023) Brutte notizie per i fans della tronista, che nell’ultima registrazione – avvenuta stranamente a porte chiuse – è stata costretta a lasciare la trasmissione,ta da unaDea dir poco furiosa, è chiaro a tutti che la tronista non farà la sua; certamente non dopo quello che la redazione ha scoperto sul suo conto. Ora ci si domanda cosa avrà mai fatto la ragazza per far infuriare la conduttrice a tal punto? Ma soprattutto, cosa ne sarà adesso di Alessio Campoli e Alessio Corvino?fa infuriareDePrima che la produzione potesse mandare in onda le ultime due esterne della ...

