Anticipazioni Uomini e Donne del 1 04 23 | Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta!

(Di sabato 1 aprile 2023)hala sua scelta. Sono passati sette mesi ormai da quando la giovane romana ventiseienne ha deciso di sedere sul trono più famoso di Canale 5. Aha trovato l’amore della sua vita. “Alessio il rosso, o il moro, su chi ricadrà la scelta?” si sono chiesti in tanti, in questa lunga attesa. Quest’ultimo, che di cognome fa Campoli, lo abbiamo già visto negli studi Elios in quanto scelta dell’ex tronista Angela Nasti. Laha deciso alla fine di scegliere l’altro corteggiatore, Alessio Corvino, che le ha detto sì! L'articolo proviene da Isa e Chia.

La coppia formata da Antonella Perini e Luca Panont si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal programma. Ora, hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio. Vediamo ...Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 (ormai da anni), continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame ...