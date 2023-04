Ancora una tragedia in Abruzzo, mamma con bimbo si getta dal balcone, lei è morta (Di sabato 1 aprile 2023) L'Aquila - Una mamma di 35 anni è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni la donna si è gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano. Sul posto ci sono gli agenti del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. "Una tragedia - commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli - aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 1 aprile 2023) L'Aquila - Unadi 35 anni è precipitata da una Celano con il figlio di 5 anni: la donna èsul colpo, ilè in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila. Secondo le prime ricostruzioni la donna si èta dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località terrazze a Celano. Sul posto ci sono gli agenti del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. "Una- commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli - aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti". leggi tutto

