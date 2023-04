(Di sabato 1 aprile 2023) “Ilmi haper farmi allenare la nazionale? Sì, e lami è piaciuta e mi ha. Però ho un contratto con il Real Madrid (fino al 2024, ndr) e voglio rispettarlo. E’ tutto molto semplice, anche se nessuno conosce il futuro”. Queste le parole di Carloin conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Valladolid. Il, come noto, è alla ricerca di un ct dopo le dimissioni di Tite in seguito all’eliminazione nei quarti del Mondiale contro la Croazia. E il nome dell’allenatore italiano, come confermato dal presidente della federazione verdeoro, è il primo della lista. “Non sono sorpreso dalle voci e non mi preoccupano – ha aggiunto-. Ho un contratto con il Real, mi piace il club e mi piace stare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MomentiCalcio : #Ancelotti apre al #Brasile. Mi vogliono e l'idea mi entusiasma! - Barbara68545184 : RT @repubblica: Ancelotti: 'Il Brasile mi ha cercato e la cosa mi ha entusiasmato' - repubblica : Ancelotti: 'Il Brasile mi ha cercato e la cosa mi ha entusiasmato' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Ancelotti, Brasile mi ha cercato e mi fa molto piacere 'Ho ancora contratto con Real ma in futuro tutto può succedere' - SportRepubblica : Ancelotti: 'Il Brasile mi ha cercato e la cosa mi ha entusiasmato' -

Carloper la prima volta ammette l'interessamento del: "Sì, è vero. Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma , ma per ora ho un contratto e voglio continuare qui. Poi, nessuno ...Così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il Valladolid, Carloha ammesso l'interessamento della federcalcio brasiliana nei suoi confronti. Ilè alla ......scoperto quando in conferenza stampa gli chiedono se ill'ha contattato per diventare il nuovo ct: ' Sì, è vero. Mi vogliono ed è una prospettiva che mi entusiasma - ha spiegato- ...

Ancelotti: "Il Brasile mi ha cercato e la cosa mi ha entusiasmato" la Repubblica

La Juventus, in vista della prossima stagione, va a caccia di un nuovo direttore sportivo: il nome in pole è quello di Massara, ma ci sarebbe un secondo profilo. In vista della prossima stagione, però ...Alla vigilia di Real Madrid-Valladolid, il tema caldo non è certo quello della partita Ben più interessante è infatti ilfuturo di Carlo Ancelotti, che con i Blancos ha un contratto fino al 2024. L’all ...