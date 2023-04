Ancelotti: 'È vero il Brasile mi vuole. L'idea è eccitante' (Di sabato 1 aprile 2023) Carlo Ancelotti ammette il contatto fra lui e il Brasile. Lo dice in conferenza stampa a Madrid: 'È vero, il Brasile mi vuole come c.t. ed è una prospettiva che mi entusiasma. Ma c'è un contratto in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 aprile 2023) Carloammette il contatto fra lui e il. Lo dice in conferenza stampa a Madrid: 'È, ilmicome c.t. ed è una prospettiva che mi entusiasma. Ma c'è un contratto in ...

